Банк «Открытие» запустил кобрендовые карты MasterCard «Аэрофлот» с повышенным начислением миль и привилегиями в «Шереметьево»
Экономика 27.11.2020 09:43 Новости компаний
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27.11.2020 09:43 Новости компаний
Банк «Открытие» запустил новый карточный продукт для путешественников – «Открытие Аэрофлот». Клиенты банка могут получить до 2 миль в программе лояльности «Аэрофлота» за каждые 60 рублей, потраченные по карте.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, одним из ключевых преимуществ нового кобренда является целый ряд эксклюзивных предложений, включая бесплатную парковку на срок до 14 суток и скидку 10% в магазинах Duty Free в аэропорту «Шереметьево», а также сервис Flight Delay Pass, который обеспечивает доступ в бизнес-залы крупнейших аэропортов мира в случае задержки рейса.
Владельцы новых карт со статусом «Премиум» могут без комиссий снимать наличные в любых банкоматах по всему миру, а также оформить для себя и близких бесплатную страховку для путешественников, получить скидку на такси и прокат автомобилей, воспользоваться эксклюзивными предложениями от партнеров банка и другими преимуществами.
«Наша новая карта «Открытие-Аэрофлот» Mastercard на сегодняшний день предлагает, пожалуй, самую интересную на рынке программу лояльности для часто летающих пассажиров, - говорит Игорь Гайдаржи, вице-президент, заместитель директора департамента CVM банка «Открытие». - Разрабатывая этот продукт, мы ориентировались на потребности наших клиентов из числа заядлых путешественников. Таким клиентам важно не только начисление премиальных миль, но и наличие сервисов, которые позволят путешествовать выгодно и с комфортом. Наша цель – стать банком №1 для путешественников в России. И карта «Открытие - Аэрофлот» - очередной шаг в этом направлении».
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