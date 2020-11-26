Банк «Открытие» стал организатором размещения нового выпуска рублевых облигаций АО «Максима Телеком»





Оператор крупнейшей в Европе публичной сети Wi-FI АО «Максима Телеком» успешно разместило новый выпуск облигаций серии БО-П02 на 2,5 млрд рублей сроком 3,5 года. Одним из организаторов размещения стал банк «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 24 ноября 2020 года.

Инвестиционное сообщество высоко оценило текущая деятельность и перспективы дальнейшего развития бизнеса компании. Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок и зафиксировать финальную ставку купонов на уровне 9,75% годовых. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл-инвесторы. Общий объем спроса на бумагу превысил 3 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд рублей.

Условиями выпуска предусмотрен опцион (call) через 1 год.

АО «Максима Телеком» создает технологические решения для цифровой экономики городов. Специализируется на цифровизации городской инфраструктуры и транспорта. В числе крупнейших проектов — создание и развитие высокоскоростной сети Wi-Fi в московском метро с собственной платформой монетизации.

АО «Максима Телеком» занимает лидирующие позиции на рынке комплексных проектов по цифровому развитию городов, создавая сервисы городской и транспортной аналитики, больших данных, таргетированного информирования, общественной безопасности, мониторинга и управления на критической инфраструктуре, включая развитие сетей связи на транспорте.

Кроме банка «Открытие», организаторами размещения выпуска облигаций выступили BCS Global Markets, ИК ВЕЛЕС Капитал, Сбер КИБ, ИФК Солид, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.



