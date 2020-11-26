Расследования

Московские следователи оценят ущерб разрушений в аэропорту Волгограда

Расследования 26.11.2020 12:21
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26.11.2020 12:21


Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, следователи проведут проверку инцидента, произошедшего накануне в аэропорту Волгограда. 
Напомним, 25 ноября вертолёт под управлением пилота и с двумя пассажирами на борту при посадке лопастями задел и свалил мачту освещения. Пилот и пассажиры, находившиеся на борту, к счастью, не пострадали. Однако повреждения получил вертолет, кроме того, был задет и топливный бак стоящего на парковке другого воздушного судна. 
Следователи Волгоградского следственного отдела на транспорте работают на месте происшествия, с применением криминалистической техники осматривается воздушное судно, опрашиваются очевидцы произошедшего, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление ущерба и всех обстоятельств случившегося.

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