



Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, следователи проведут проверку инцидента, произошедшего накануне в аэропорту Волгограда.

Напомним, 25 ноября вертолёт под управлением пилота и с двумя пассажирами на борту при посадке лопастями задел и свалил мачту освещения. Пилот и пассажиры, находившиеся на борту, к счастью, не пострадали. Однако повреждения получил вертолет, кроме того, был задет и топливный бак стоящего на парковке другого воздушного судна.

Следователи Волгоградского следственного отдела на транспорте работают на месте происшествия, с применением криминалистической техники осматривается воздушное судно, опрашиваются очевидцы произошедшего, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление ущерба и всех обстоятельств случившегося.



