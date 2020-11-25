«Мы сказали, что хотели»: облсуд отклонил иск волгоградского ковид-диссидента к губернатору

Расследования 25.11.2020 15:15
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25.11.2020 15:15
Волгоградский областной суд отказал Станиславу Терентьеву в удовлетворении его требований признания незаконным постановления губернатора Волгоградской области «О введении режима повышенной готовности», принятое в начале распространения коронавируса в регионе. Об этом сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. Напомним, Станислав Терентьев заявлял о незаконности требований обязательного использовании масок, в том числе на своих примерах посещения органов власти и медучреждений пытался убедить суд, что это негативно отражалось на состоянии его здоровья и ущемляло его конституционные права. Административный иск волгоградца изобиловал ссылками на источники различной информации, цитаты, в том числе из Библии. Станислав Терентьев выражал недоверие официальной статистике и отрицал пандемию коронавируса в России. На этом основании, считал волгоградец, власти региона не имели права вводить различные ограничения, в частности, связанные с использованием средств индивидуальной защиты.
На судебные заседания Станислав Терентьев приходил все-таки в средствах индивидуальной защиты, например, в маске с прорезями для глаз и с надписью "Маски - это смерть", а однажды и вовсе принес боксерские перчатки.
На оглашение решения суда Станислав Викторович не явился. «Думаю, оно будет предсказуемым, - пояснил он ранее корреспонденту ИА "Высота 102". – Но мы сказали все, что хотели. Я по-прежнему считаю, что власти не имеют права заставлять всех ходить в масках».
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