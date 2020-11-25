Общество

Волгоградцы начали «троллинг» депутата-единоросса за его выступление в Госдуме

Общество 25.11.2020 12:06
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25.11.2020 12:06


Сторонники волгоградского времени начали отправку писем в электронную приемную регпарламента, адресованных руководителю фракции «Единая Россия» Михаилу Струку, который накануне в Госдуме защищал переход Волгоградской области на московское время. Как рассказали ИА «Высота 102» активисты, Михаил Струк с трибуны Госдумы просил принять «антинародный и антиконституционный закон о переходе Волгоградской области на вредоносное время». Сторонники волгоградского времени считают, что депутат облдумы «не погнушался подтасовкой фактов и заявил, что предлагается перейти на время, которое по заключениям медицинских специалистов наиболее благоприятно по критериям минимизации рисков здоровью населения». Однако активисты посчитали это ложью и приводят довод в виде заключения научного института, согласно которому наиболее благоприятным для Волгоградской области по этому критерию является постоянное время UTC+4 или сезонный перевод UTC+4/UTC+5.
В связи с этим активисты в письмах предлагают депутату Струку сложить свои полномочия как депутата Волгоградской областной думы, поскольку он не представляет интересы жителей Волгоградской области, считают противники московского времени.
Напомним, накануне Госдума приняла законопроект о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону в первом чтении. Депутат областной думы Михаил Струк и депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова горячо защищали перевод стрелок, мотивируя это пожеланиями бизнеса и заботой о мамочках, которые ведут в потемках детей в школы и детские сады. Против выступил лишь депутат-коммунист Николай Арефьев, который предложил снять законопроект с рассмотрения, напомнив, что всего два года назад Госдума принимала противоположный закон о переходе Волгоградской области из московского часового пояса по результатам проведенного в регионе референдума. В итоге 317 депутатов Госдумы проголосовали за скандальный законопроект. 

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