



Пассажирка такси получила травмы в результате ДТП в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне днем на проспекте Ленина столкнулся автомобиль такси "Рено Логан" с иномаркой.





По предварительной информации, 37-летний таксист не уступил дорогу и совершил столкновение с "Хендэ Солярис", под управлением 33-летнего водителя. В результате пострадала 37-летняя пассажирка "Рено Логан". Женщину с различными травмами доставили в больницу. Аварию запечатлели уличные камеры видеонаблюдения.