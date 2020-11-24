Происшествия 24.11.2020 10:04
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24.11.2020 10:04
Пассажирка такси получила травмы в результате ДТП в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне днем на проспекте Ленина столкнулся автомобиль такси "Рено Логан" с иномаркой.
По предварительной информации, 37-летний таксист не уступил дорогу и совершил столкновение с "Хендэ Солярис", под управлением 33-летнего водителя. В результате пострадала 37-летняя пассажирка "Рено Логан". Женщину с различными травмами доставили в больницу. Аварию запечатлели уличные камеры видеонаблюдения.
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