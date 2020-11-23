Ковид может спасти бывшего депутата-единоросса Волжской гордумы от ареста

Борьба с коррупцией 23.11.2020 11:36
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23.11.2020 11:36
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области изменил меру пресечения бывшему депутату Волжской гордумы Ирсаину Назарову, который в настоящее время является подсудимым по делу о мошенничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, судебные заседания по делу, которое начали рассматривать с 30 марта, приходилось неоднократно откладывать из-за неявки адвокатов Назарова и его самого. Последнее заседание в конце прошлой недели также не состоялось из-за того, что подсудимый не явился в суд. При этом документов, объясняющих его отсутствие, представлено не было. В связи с этим суд принял решение об изменении меры пресечения бывшему депутату на заключение под стражей.
Однако адвокаты Назарова тут же обжаловали постановление суда. По данным информагентства, бывший депутат может проходить лечение в ковидном госпитале городской больницы №3. Жалоба еще не рассматривалась в областном суде.
Ирсаин Назаров обвиняется в мошенничестве при ремонте дорог в р.п. Средняя Ахтуба. Так, по версии следствия, вместо щебня фирма «Мирстрой», которую возглавляет Назаров, отсыпала на дороги райцентра шлак.
После возбуждения уголовного дела Ирсаин Назаров летом прошлого года сложил с себя полномочия депутата Волжской гордумы, куда он избрался от партии «Единая Россия». Бывший народный избранник, возглавляющий казахскую общину Волжского, запомнился тем, что, являясь учредителем компании, получающий муниципальные контракты, задекларировал за 2018 год смешной годовой заработок в размере около 150 тысяч рублей.
Материал подготовлен в рамках проекта «Коррупция — угроза национальной безопасности»
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