Происшествия

Авария на пустой дороге: в центре Волгограда побились иномарки (ВИДЕО)

Происшествия 23.11.2020 11:02
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23.11.2020 11:02


Две иномарки столкнулись накануне поздно вечером на пустой дороге в центре Волгограда, один человек пострадал. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в 22:30 напротив дома №47 по проспекту Ленина столкнулись "Киа Рио" и "Ауди". 

По предварительной информации, 36-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Рио" совершил столкновение с автомашиной "Ауди", под управлением 20-летнего водителя. В результате ДТП 20-летняя пассажирка "Ауди" с различными травмами была госпитализирована в медучреждение. Аварию запечатлели камеры уличного видеонаблюдения.


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