Авария на пустой дороге: в центре Волгограда побились иномарки (ВИДЕО)





Две иномарки столкнулись накануне поздно вечером на пустой дороге в центре Волгограда, один человек пострадал. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в 22:30 напротив дома №47 по проспекту Ленина столкнулись "Киа Рио" и "Ауди".





По предварительной информации, 36-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Рио" совершил столкновение с автомашиной "Ауди", под управлением 20-летнего водителя. В результате ДТП 20-летняя пассажирка "Ауди" с различными травмами была госпитализирована в медучреждение. Аварию запечатлели камеры уличного видеонаблюдения.