Авария на пустой дороге: в центре Волгограда побились иномарки (ВИДЕО)

Происшествия 23.11.2020 11:02
0
23.11.2020 11:02
Две иномарки столкнулись накануне поздно вечером на пустой дороге в центре Волгограда, один человек пострадал. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в 22:30 напротив дома №47 по проспекту Ленина столкнулись "Киа Рио" и "Ауди".
По предварительной информации, 36-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Рио" совершил столкновение с автомашиной "Ауди", под управлением 20-летнего водителя. В результате ДТП 20-летняя пассажирка "Ауди" с различными травмами была госпитализирована в медучреждение. Аварию запечатлели камеры уличного видеонаблюдения.
Реклама
На севере Волгограда такси влетело в дерево23.11.2020 11:25
Происшествия 23.11.2020 11:25
Погоня, удар монтировкой и выстрелы: водитель BMW ранил полицейского в Волгограде (ВИДЕО)21.11.2020 16:10
Происшествия 21.11.2020 16:10
В Волгограде из-за ДТП останавливались трамваи21.11.2020 11:02
Происшествия 21.11.2020 11:02
Жесткое падение пенсионерки из троллейбуса в Волгограде попало на видео21.11.2020 10:22
Происшествия 21.11.2020 10:22
Короткое замыкание на «Титан-Баррикадах» оставило без света производственный комплекс АО ВМЗКО и жителей района Волгограда20.11.2020 14:03
Происшествия 20.11.2020 14:03
Волжанин запер вора в своей квартире20.11.2020 11:14
Происшествия 20.11.2020 11:14
Под Волгоградом водитель иномарки скрылся после наезда на подростков-мопедистов20.11.2020 10:03
Происшествия 20.11.2020 10:03
Пожарные спасли молодую волгоградку из горящей квартиры20.11.2020 09:08
Происшествия 20.11.2020 09:08
Внимание, подмена!: телефонные мошенники обкатывают в Волгограде новый сценарий хищения денег20.11.2020 07:45
Происшествия 20.11.2020 07:45
Рецидивист ограбил в Волгограде офис микрозаймов19.11.2020 12:54
Происшествия 19.11.2020 12:54
Восьмерка с пьяным водителем оказалась в канаве в Ольховском районе Волгоградской области19.11.2020 10:44
Происшествия 19.11.2020 10:44
В Волгоградской области после ДТП со скорой помощью госпитализировали четверых человек19.11.2020 10:36
Происшествия 19.11.2020 10:36
Момент удара иномарки в столб в Волгограде попал на видео18.11.2020 09:43
Происшествия 18.11.2020 09:43
Под Волгоградом вооруженный мужчина угнал такси17.11.2020 10:59
Происшествия 17.11.2020 10:59
В центре Волгограда пенсионер сбил ребенка на самокате17.11.2020 09:34
Происшествия 17.11.2020 09:34
Реклама