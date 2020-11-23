Экономика 23.11.2020 08:45
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23.11.2020 08:45
Финансовые потери предприятий за 2020 год подсчитали в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», по прогнозам комитета экономической политики и развития, прибыль организаций по итогам 12 месяцев окажется на 20 млн рублей меньше, чем в прошлом году – 128,7 млн рублей против 148,8 (в действующих ценах).
Оборот малых и средних предприятий, включая микробизнес, упадет на 124 млрд или 18% до 565 млрд. Оборот розничной торговли снизится на 3,9 млн рублей, что в сопоставимых ценах ниже показателя 2019 года на 4,2%. Объем платных услуг населению в текущем году просядет на 10,7 млн рублей (-10,3%). Ощутимое снижение ожидает и объем вложенных бизнесом инвестиций в основной капитал – на 12,7 млн рублей до 186,7 млн (-6,6%). Фонд зарплаты в регионе по итогам уходящего года может составить 225,8 млн рублей, что на 6,5 млн рублей меньше, чем годом ранее.
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