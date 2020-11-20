Экономика

«Россети Юг» подтвердили свою готовность к осенне-зимнему периоду

Экономика 20.11.2020 09:08 Новости компаний
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20.11.2020 09:08 Новости компаний


Накануне генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский вручил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП 2020-2021 гг.) главе «Россети Юг» Борису Эбзееву.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, при подготовке к осенне-зимнему периоду энергетики отремонтировали 42 силовых трансформатора и 3 088 трансформаторных подстанций, 3 021 км воздушных линий электропередачи.
Проведена замена 5 571 штук опор и расчистка 1 237 гектаров просек воздушных линий электропередачи.
На 100% сформирован аварийный запас.  Подготовлены 657 аварийно-восстановительных бригад (в том числе 44 мобильные), 3 367 человек производственного персонала и 1 686 единиц спецтехники. В резерве – 330 источников электроснабжения общей мощностью 13,13 МВт.
Оценка выполненных мероприятий отражена в приказе Минэнерго России. Все компании Группы «Россети» в срок получили паспорта готовности.
Справка. «Россети Юг» ведут работу на территории Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. «Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек. В состав компании входит 1 213 подстанций напряжением 35-220 кВ общей мощностью 18 723,2 МВА и 30 955 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ общей мощностью око-ло 5 323,5 (МВА). Общая протяженность по трассе линий электропередачи –158,5 тыс. км. Численность персонала – свыше 14 тысяч человек.

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