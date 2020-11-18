В Роспотребнадзоре Волгоградской области высказались о локдауне

Общество 18.11.2020 15:44
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18.11.2020 15:44
По мнению заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирины Климиной, в Волгоградской области принимаются адекватные меры в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. А решение об ужесточении подобных мер и введении локдауна при необходимости будет приниматься оперативным штабом. Так Ирина Климина ответила на сегодняшнем брифинге на вопрос корреспондента ИА «Высота 102», не грозит ли региону строгая изоляция, как, например, это сделали недавно в Башкирии.
При этом, по словам спикера, управление Роспотребнадзора проводит постоянный мониторинг ситуации с заболеваемостью коронавирусом в различных социальных группах и в настоящее время ее можно считать стабильной. Так, коэффициент прироста заболеваемости составил за последнюю неделю 0,9, а за последний день – 1%. Несмотря на то, что фиксируются единичные случаи заболевания короавирусом в школах, детских садах, заболеваемость среди детей снизилась, а в вузах – стабилизировалась, пояснила Ирина Климина.
Кроме того, в регионе продолжает расти свободный коечный фонд. Как сообщил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, в настоящее время он составляет 27,8% от всего коечного фонда, или 2256 мест. Только сегодня, напомним, из больниц было выписано более пятисот пациентов.
На фото: вот так выглядели улицы Волгограда во время апрельского локдауна.
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