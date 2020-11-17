



Трое волгоградцев и житель Палласовского района оказались в печальной статистике летальных исходов от коронавируса за минувшие сутки. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, 78-летний житель Палласовского района скончался в городской больнице №3 Волжского, куда он поступил в тяжелом состоянии. Выяснить примерную дату заболевания и возможный способ заражения так и не удалось.

71-летний волгоградец после появления первых признаков недомогания самостоятельно не лечился и не обращался за медпомощью. Однако через несколько дней был госпитализирован в тяжелом состоянии в волгоградскую больницу №12, где и скончался.

61-летняя волгоградка также не стала обращаться за медицинской помощью после того, как почувствовала себя неважно. Она умерла в волгоградской больнице №4.

59-летний житель Волгограда лечился сначала самостоятельно, однако через три дня обратился за медицинской помощью – к тому времени его состояние оценивалось как средней тяжести. Он скончался в волгоградской больнице №5.

По информации регионального оперштаба, у всех четверых человек были хронические заболевания, в том числе органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой системы.

Всего в Волгоградской области уже 256 человек скончались с начала пандемии.