Общество 17.11.2020 16:04
0
17.11.2020 16:04
Трое волгоградцев и житель Палласовского района оказались в печальной статистике летальных исходов от коронавируса за минувшие сутки. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, 78-летний житель Палласовского района скончался в городской больнице №3 Волжского, куда он поступил в тяжелом состоянии. Выяснить примерную дату заболевания и возможный способ заражения так и не удалось.
71-летний волгоградец после появления первых признаков недомогания самостоятельно не лечился и не обращался за медпомощью. Однако через несколько дней был госпитализирован в тяжелом состоянии в волгоградскую больницу №12, где и скончался.
61-летняя волгоградка также не стала обращаться за медицинской помощью после того, как почувствовала себя неважно. Она умерла в волгоградской больнице №4.
59-летний житель Волгограда лечился сначала самостоятельно, однако через три дня обратился за медицинской помощью – к тому времени его состояние оценивалось как средней тяжести. Он скончался в волгоградской больнице №5.
По информации регионального оперштаба, у всех четверых человек были хронические заболевания, в том числе органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой системы.
Всего в Волгоградской области уже 256 человек скончались с начала пандемии.
Реклама
«Не на крайнем же севере живете»: подъезд волгоградской многоэтажки остался без входной двери17.11.2020 19:19
Общество 17.11.2020 19:19
На юге Волгограда жильцы замерзают в своих квартирах17.11.2020 17:46
Общество 17.11.2020 17:46
Снег и вьюгу приготовились встретить коммунальные службы Волгограда17.11.2020 17:14
Общество 17.11.2020 17:14
На юге Волгоградской области из-за непрекращающейся метели начался «день жестянщика» (ФОТОРЕПОРТАЖ)17.11.2020 15:14
Общество 17.11.2020 15:14
Оплата налогов доступна во всех отделениях Почты России в Волгоградской области17.11.2020 14:02
Общество 17.11.2020 14:02
В Волгоградской области врачам скорой помощи обещают подарить жилье17.11.2020 13:17
Общество 17.11.2020 13:17
Четвертые сутки по четыре смерти: в Волгоградской области растет число жертв пандемии17.11.2020 11:50
Общество 17.11.2020 11:50
В Волгограде прикрыли ярмарку из-за нарушения антикоронавирусных мер17.11.2020 10:35
Общество 17.11.2020 10:35
«Маски – это смерть»: отрицающий коронавирус волгоградец пришел в суд в новом облачении17.11.2020 10:06
Общество 17.11.2020 10:06
В Волгоградской области выставили на торги раритетный дебаркадер16.11.2020 17:42
Общество 16.11.2020 17:42
Комсомольцы могли рухнуть: МБУ в Волгограде «выписали» солидный штраф за состояние памятника16.11.2020 16:57
Общество 16.11.2020 16:57
Почтой России можно бесплатно отправить одну международную посылку16.11.2020 13:56
Общество 16.11.2020 13:56
Волгоградские родители проводят пикеты против экспресс-судов над семьями16.11.2020 12:57
Общество 16.11.2020 12:57
Метель бушует на границе Волгоградской и Ростовской областей16.11.2020 12:49
Общество 16.11.2020 12:49
Водителей удивил странный реагент на дорогах Волгограда16.11.2020 11:42
Общество 16.11.2020 11:42
Реклама