Общество

На юге Волгоградской области из-за непрекращающейся метели начался «день жестянщика» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 17.11.2020 15:14
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17.11.2020 15:14


В Котельниково Волгоградской области борются с последствиями непрекращающейся метели, которая  бушует здесь второй день. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в районном центре намело сугробы, а в шиномонтажные мастерские выстроились очереди – запись на несколько дней вперед. Из-за плохой видимости случаются мелкие ДТП. На очистку дорог вышла снегоуборочная техника.

Между тем, этот снежный циклон, несмотря на зловещие предупреждения, скорее всего не дойдет до Волгограда, где со вчерашнего дня городские службы находится в боевой готовности. Хотя накануне снегопад накрыл многие близлежащие к областному центру районы. По прогнозу синоптиков, снежная буря перемещается в сторону Калмыкии. 




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