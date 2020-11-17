Экономика

Зарегистрировать бизнес волгоградцам теперь можно в мобильном офисе Сбербанка

Экономика 17.11.2020 15:15 Новости компаний
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17.11.2020 15:15 Новости компаний


Получить консультацию, бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем, открыть расчётный счёт теперь можно и в мобильном офисе Сбербанка в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, офис расположен напротив здания Федеральной налоговой службы в Дзержинском районе областной столицы по адресу ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 38.
В «офис-мобиле» Сбербанка в режиме «единого окна» предпринимателям окажут консультационную поддержку, помогут сформировать и отправить документы в налоговую службу, а также открыть расчетный счёт в режиме онлайн. Консультационные услуги предоставляются бесплатно, государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счёта не взимается. 
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:  «Об открытии своего дела задумываются многие наши клиенты. Сбербанк делает всё возможное, чтобы упростить процесс регистрации бизнеса и открытия расчётного счёта для тех, кто ценит своё время и деньги. Воспользоваться возможностью открытия своего бизнеса с помощью мобильного офиса от Сбербанка в нашем городе может любой начинающий предприниматель. Для этого достаточно иметь при себе российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон и учётную запись в Сбербанк Онлайн».
Режим работы «Мобильного офиса Сбербанка для регистрации бизнеса»: с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00.
Региональный проект Волгоградского отделения Сбербанка «Мобильный офис для регистрации бизнеса» реализуется совместно с верифицированным партнёром дочерней компании Сбербанка «Деловая среда». Услуга «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» запущена Сбербанком и «Деловой средой» в мае 2018 года. 

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