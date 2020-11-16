Общество

Метель бушует на границе Волгоградской и Ростовской областей

Общество 16.11.2020 12:49
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16.11.2020 12:49


Настоящая зима пришла уже в некоторые районы Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" автомобилисты, в настоящее время снежная метель бушует на границе с Ростовской областью. В редакцию информагентства волгоградцы прислали фотографии, сделанные сегодня в Чернышковском районе Волгоградской области. На них видно, что на юго-западе региона зима вступила в свои права. Здесь уже лежит снег.

А на границе с Ростовской областью и далее уже в Морозовском районе соседнего региона уже бушует метель.


Волгоградское ЦГМС накануне предупреждало об ухудшении погодных условий в западных районах области. Синоптики прогнозировали осадки в виде мокрого снега и сильный ветер  порывами до 20 м/с.

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