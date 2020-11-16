Метель бушует на границе Волгоградской и Ростовской областей

Общество 16.11.2020 12:49
0
16.11.2020 12:49
Настоящая зима пришла уже в некоторые районы Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" автомобилисты, в настоящее время снежная метель бушует на границе с Ростовской областью. В редакцию информагентства волгоградцы прислали фотографии, сделанные сегодня в Чернышковском районе Волгоградской области. На них видно, что на юго-западе региона зима вступила в свои права. Здесь уже лежит снег.
А на границе с Ростовской областью и далее уже в Морозовском районе соседнего региона уже бушует метель.
Волгоградское ЦГМС накануне предупреждало об ухудшении погодных условий в западных районах области. Синоптики прогнозировали осадки в виде мокрого снега и сильный ветер порывами до 20 м/с.
Реклама
Почтой России можно бесплатно отправить одну международную посылку16.11.2020 13:56
Общество 16.11.2020 13:56
Волгоградские родители проводят пикеты против экспресс-судов над семьями16.11.2020 12:57
Общество 16.11.2020 12:57
Водителей удивил странный реагент на дорогах Волгограда16.11.2020 11:42
Общество 16.11.2020 11:42
В Волгограде за бросание шелухи в Вечный огонь наказали двоих военнослужащих16.11.2020 09:57
Общество 16.11.2020 09:57
В Волгограде УК наказали крупным штрафом за дождь в квартире16.11.2020 09:11
Общество 16.11.2020 09:11
Ушел из жизни известный волгоградский врач15.11.2020 22:23
Общество 15.11.2020 22:23
«Лаборатории перегружены»: семье заболевшей коронавирусом волгоградки отказали в бесплатном тестировании15.11.2020 17:55
Общество 15.11.2020 17:55
31-летняя жительница Волгоградской области родила 9 детей15.11.2020 14:16
Общество 15.11.2020 14:16
Воскресенье со снегом и гололедом прогнозируют в Волгоградской области14.11.2020 17:42
Общество 14.11.2020 17:42
Луч света в пандемию: в оранжереях под Волгоградом начался бал хризантем14.11.2020 14:34
Общество 14.11.2020 14:34
В Тракторозаводском районе Волгограда окультурят еще один парк14.11.2020 09:25
Общество 14.11.2020 09:25
Компания “Виво маркет” открыта для взаимодействия с общественностью14.11.2020 09:04
Общество 14.11.2020 09:04
Волжский отличился в коронавирусной статистике13.11.2020 19:22
Общество 13.11.2020 19:22
Скончался главный финансист ГУ МВД по Волгоградской области13.11.2020 19:04
Общество 13.11.2020 19:04
Количество онлайн-платежей за покупку одежды в Волгоградской области выросло на фоне пандемии в 6,6 раза13.11.2020 15:56
Общество 13.11.2020 15:56
Реклама