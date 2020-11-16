Экономика 16.11.2020 11:13
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16.11.2020 11:13
В Волгоградской области – самый низкий после Адыгеи размер прожиточного минимума в ЮФО. Сравнительные данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. Так, для населения Адыгеи во втором квартале этого года был установлен прожиточный минимум в размере 9779 рублей. В Волгоградской области этот показатель составил 10158 рублей. В остальных регионах ЮФО прожиточный минимум выше. Так, для жителей Астраханской области он установлен на уровне 10936 рублей, для ростовчан – 11053 рубля, для жителей Севастополя – 11380 рублей. Самый высокий прожиточный минимум принят в Краснодарском крае – 11397 рублей.
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