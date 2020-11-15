Ушел из жизни известный волгоградский врач

Общество 15.11.2020 22:23
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15.11.2020 22:23
Легендарный заведующий травматологическим отделением волгоградской больницы СМП №25 Эльбрус Сергеевич Дзахоев умер 14 ноября в 23 часа 20 минут . Как сообщает ИА "Высота 102", некролог опубликован на официальном сайте медучреждения. Эльбрус Сергеевич известен многим жителям Волгоградской области как настоящий профессионал, светило травматологии , мудрый и очень чуткий человек. Он спас множество жизней, помогал вернуться в строй спортсменам, проводил сложнейшие операции, был наставником и учителем для молодых врачей. Он был открыт для каждого, кто нуждался в его помощи. Не раз по работе встречались с доктором Дзахоевым и журналисты "Высоты 102". Мы очень хорошо помним как во время чемпионата мира по футболу Эльбрус Сергеевич лечил болельщика из Великобритании, который по дороге в Волгоград попал в аварию и получил многочисленные травмы. Тогда доктор Дзахоев трогательно поделился с английским пациентом, очки которого разбились в ДТП, своими очками для чтения.
Когда началась пандемия, Эльбрус Сергеевич оставался на своем посту и продолжал работать. К сожалению, жизнь прекрасного человека и доктора унесла болезнь.
Редакция ИА "Высота 102" скорбит вместе с родными, близкими и коллегами Эльбруса Сергеевича Дзахоева.
Похороны состоятся 17 ноября в 11 часов на Димитриевском кладбище в Дзержинском районе Волгограда.
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