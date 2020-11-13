Маски "на бороде" отменяются: в Волгоградской области усилили меры в борьбе с коронавирусом





В Волгоградской области введены новые меры в целях борьбы с распространением коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня внесены соответствующие изменения в постановление губернатора региона №179 от 15 марта о введении режима повышенной готовности.

Согласно поправкам, теперь гигиенические маски и респираторы жители региона должны носить в общественных местах так, чтобы они закрывали нос и рот, не оставляя зазоров.

Также в обновленном документе продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 29 ноября. А родителям несовершеннолетних запрещается отпускать своих детей в торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых. Постановление вступает в силу с 16 ноября.



