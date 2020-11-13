Происшествия

Продажу запасных частей к фронтовому бомбардировщику СУ-24 пресекли в Волгограде

Происшествия 13.11.2020 09:44
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13.11.2020 09:44


Факт незаконной продажи через Интернет запасных частей к тактическому фронтовому бомбардировщику СУ-24 пресекли сотрудники управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области совместно с правоохранительными органами. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщило сегодня территориальное управление Роспотребнадзора.
Управлением в рамках исследования материалов проверки было установлено, что продавец, используя возможности одного из сайтов в сети Интернет, осуществлял через него реализацию запасных частей к военной авиационной технике. Сайт находится в свободном доступе для всех пользователей сети Интернет.
Отмечается, что свободная реализация вооружения, боеприпасов к нему, военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним в РФ запрещена. За указанное деяние продавец был привлечён к административной ответственности по ст. 14.2. КоАП РФ в виде штрафа. Сумма не сообщается.
Постановление в законную силу не вступило.

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