



Факт незаконной продажи через Интернет запасных частей к тактическому фронтовому бомбардировщику СУ-24 пресекли сотрудники управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области совместно с правоохранительными органами. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщило сегодня территориальное управление Роспотребнадзора.

Управлением в рамках исследования материалов проверки было установлено, что продавец, используя возможности одного из сайтов в сети Интернет, осуществлял через него реализацию запасных частей к военной авиационной технике. Сайт находится в свободном доступе для всех пользователей сети Интернет.

Отмечается, что свободная реализация вооружения, боеприпасов к нему, военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним в РФ запрещена. За указанное деяние продавец был привлечён к административной ответственности по ст. 14.2. КоАП РФ в виде штрафа. Сумма не сообщается.

Постановление в законную силу не вступило.



