Замкнутый круг: оставшимся без медпомощи волгоградцам советуют не лечиться самостоятельно





Невозможность дождаться приезда врача на дом – не повод лечиться самостоятельно. Такой вывод можно сделать из рекомендаций, озвученных сегодня на брифинге главным внештатным специалистом - фармакологом Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Кандидат медицинских наук Максим Фролов рассказал журналистам об опасности бесконтрольного применения антибактериальных препаратов и антибиотиков. Самолечение без рекомендаций врача он назвал безответственным.

Господин Фролов выразил возмущение тем фактом, что люди при повышении температуры и появлении признаков простуды начинают пить антимикробные препараты. Фармоколог разъяснил, что флора человека быстро адаптируется к медикаментам, которые со временем могут перестать помогать.

Представители СМИ спросили у специалиста, какие еще есть варианты у заболевших, если приезда врача на дом приходиться ждать по пять дней. Максим Фролов заявил, что это совершенно разные вещи, которые никак не соотносятся. Он посоветовал отчаявшимся получить медицинскую помощь местным жителям дозваниваться на горячии линии и все-таки добиваться получения медицинский помощи.

В редакцию информагентства почти ежедневно поступают жалобы от читателей, которые по несколько дней не могут дождаться врача. В связи с чем люди вынуждены следовать советам уже переболевших коронавирусом знакомым или официальным рекомендациям Минздрава о лечении COVID-19. При этом купить лекарства в аптеках тоже крайне сложно. В Волгоградской области уже несколько недель практически невозможно найти в розничных сетях антибиотики и противомикробные медикаменты.

На прошлой неделе зампредседателя комитета облздрава Николай Алимов в ходе пресс-конференции говорил о том, что дефицит в аптеках произошел, в том числе, из-за искусственного ажиотажа, который создали люди.



