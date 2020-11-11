Здравоохранение

Замкнутый круг: оставшимся без медпомощи волгоградцам советуют не лечиться самостоятельно

Здравоохранение 11.11.2020 13:45
0
11.11.2020 13:45


Невозможность дождаться приезда врача на дом – не повод лечиться самостоятельно. Такой вывод можно сделать из рекомендаций, озвученных сегодня на брифинге главным внештатным специалистом - фармакологом Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Кандидат медицинских наук Максим Фролов рассказал журналистам об опасности бесконтрольного применения антибактериальных препаратов и антибиотиков. Самолечение без рекомендаций врача он назвал безответственным. 
Господин Фролов выразил возмущение тем фактом, что люди при повышении температуры и появлении признаков простуды начинают пить антимикробные препараты. Фармоколог разъяснил, что флора человека быстро адаптируется к медикаментам, которые со временем могут перестать помогать.
Представители СМИ спросили у специалиста, какие еще есть варианты у заболевших, если приезда врача на дом приходиться ждать по пять дней. Максим Фролов заявил, что это совершенно разные вещи, которые никак не соотносятся. Он посоветовал отчаявшимся получить медицинскую помощь местным жителям дозваниваться на горячии линии и все-таки добиваться получения медицинский помощи. 
В редакцию информагентства почти ежедневно поступают жалобы от читателей, которые по несколько дней не могут дождаться врача. В связи с чем люди вынуждены следовать советам уже переболевших коронавирусом знакомым или официальным рекомендациям Минздрава о лечении COVID-19. При этом купить лекарства в аптеках тоже крайне сложно. В Волгоградской области уже несколько недель практически невозможно найти в розничных сетях антибиотики и противомикробные медикаменты.
На прошлой неделе зампредседателя комитета облздрава Николай Алимов в ходе пресс-конференции говорил о том, что дефицит в аптеках произошел, в том числе, из-за искусственного ажиотажа, который создали люди.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Здравоохранение
11.11.2020 12:35
Здравоохранение 11.11.2020 12:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.11.2020 14:49
Здравоохранение 10.11.2020 14:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.11.2020 12:40
Здравоохранение 10.11.2020 12:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.11.2020 12:09
Здравоохранение 08.11.2020 12:09
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.11.2020 15:20
Здравоохранение 06.11.2020 15:20
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.11.2020 14:27
Здравоохранение 06.11.2020 14:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.11.2020 12:16
Здравоохранение 06.11.2020 12:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.11.2020 20:35
Здравоохранение 05.11.2020 20:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.11.2020 17:39
Здравоохранение 04.11.2020 17:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.11.2020 12:00
Здравоохранение 02.11.2020 12:00
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.10.2020 20:02
Здравоохранение 30.10.2020 20:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.10.2020 11:51
Здравоохранение 30.10.2020 11:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.10.2020 18:32
Здравоохранение 29.10.2020 18:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.10.2020 16:41
Здравоохранение 29.10.2020 16:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.10.2020 14:08
Здравоохранение 29.10.2020 14:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:24
«Ростелеком» приглашает на масштабную онлайн-конференцию по управлению даннымиСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде отец и сын ответят за кровавые похождения в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
13:45
Замкнутый круг: оставшимся без медпомощи волгоградцам советуют не лечиться самостоятельноСмотреть фотографии
13:12
В Волгоградской области защитникам Сталинграда выплатят к празднику по 5000 рублейСмотреть фотографии
12:35
Стабильно и ровненько: COVID-19 в Волгоградской области бушует под контролемСмотреть фотографии
12:27
В Котельниково продолжается работа по присвоению городу почетного звания «Город воинской славы»Смотреть фотографии
12:15
Чиновника мэрии Волгограда наказали за тайную фотофиксацию нарушений ПДДСмотреть фотографии
11:51
Волшебный укол из США может спасти маленького Илюшу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:33
Гражданина ФРГ, осужденного за обман ростовского бизнесмена, не выпустили по УДО из колонии под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:51
Известное имя присвоят новому участку дороги-дублера в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
Не кашляйте: в Волгоградской области подорожал бромгексинСмотреть фотографии
09:54
В существование коронавируса не верят 9% волгоградцевСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде экстренно госпитализировали лежачую бабушку, которой предложили платный тест на коронавирусСмотреть фотографии
09:03
Волжские чиновники отдали медикам две машиныСмотреть фотографии
08:43
В Волгограде прикрыли обувной магазин из-за опасного воздухаСмотреть фотографии
08:06
В Волгограде лежачей бабушке с пневмонией посоветовали сдать платный тест на коронавирусСмотреть фотографии
22:11
Всемирно известный воинский мемориал под Волгоградом позорят загаженный туалет и свалкаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:39
Бывший заместитель декана вуза в Волжском осуждена за взяткиСмотреть фотографии
18:16
Житель Волгограда ответил в суде за комментарий о ГитлереСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде сотрудница ломбарда сколотила состояние на чужом золотеСмотреть фотографии
14:49
Губернатор Волгоградской области рассказал об ошеломительном скачке внебольничной пневмонииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
В Волгограде неуправляемая автоцистерна врезалась в столб (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:46
Сбербанк в Волгоградской области выдал рекордное количество ипотечных кредитовСмотреть фотографии
12:40
Кривая заражений COVID-19 в Волгоградской области летит вверхСмотреть фотографии
12:23
Новая пожарная автоцистерна, которых всего несколько в России, появилась в газоспасательной службе «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
10:49
Команда клининговой компании ECOPRO высадила хвойную аллею на набережной ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Чиновник в Волгограде заработал штраф за волокитуСмотреть фотографии
10:16
День полиции 2020 в особом режиме: поздравление начальника ГУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
В Волжском открыли новую больницу для ковидных пациентовСмотреть фотографии
09:47
На трассе в Волгоградской области насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 