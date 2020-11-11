В Волгограде прикрыли обувной магазин из-за опасного воздуха

Общество 11.11.2020 08:43
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11.11.2020 08:43
Работу обувного отдела «Belwest» в ТРК «Мармелад» приостановили в Волгограде из-за нарушения противоэпидемиологических правил. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, поводом для этого стало не исполнение ранее выданного предписания в связи с отсутствием устройства для обеззараживания воздуха.
Постановлением Дзержинского суда деятельность торговой точки приостановлена на 12 суток.
Фото сайта ТРК "Мармелад".
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