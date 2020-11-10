Здравоохранение

Кривая заражений COVID-19 в Волгоградской области летит вверх

Здравоохранение 10.11.2020 12:40
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10.11.2020 12:40


227 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, это самый большой суточный прирост больных с начала наблюдений. За сутки подтверждена смерть двух человек от коронавируса. Скончались две женщины 45 и 72 лет. Пенсионерка проживала в Волгограде. Она обратилась за медицинской помощью сразу, как почувствовала первые признаки недомогания. Лечилась амбулаторно. Спустя 5 дней женщину госпитализировали с двухсторонней ковидной пневмонией в ГУЗ "Больница №16", где она и скончалась. 45-летняя женщина проживала в Котовском районе. Она заболела и обратилась к врачам. По итогам медосмотра ее доставили в "ГБ №1" в Камышине с двухсторонней ковидной пневмонией. У пациенток были различные хронические заболевания.
Всего в регионе зафиксировано свыше 22,4 тысячи заболеваний COVID-19, скончались 233 человека.

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