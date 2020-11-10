Экономика

Новая пожарная автоцистерна, которых всего несколько в России, появилась в газоспасательной службе «КАУСТИКа»

Экономика 10.11.2020 12:23 Новости компаний
0
10.11.2020 12:23 Новости компаний


Автопарк газоспасательной службы АО «КАУСТИК» пополнился «умной» пожарной автоцистерной – одной из нескольких специализированных машин, выпущенных в России в модернизированной модификации.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, персонал газоспасательной службы предприятия (АГСС) прошел специальную подготовку для допуска к работе на новой автоцистерне высокой проходимости на базе автомобиля «КАМАЗ». Обучение прошло под руководством опытного преподавателя, который готовит специалистов к выполнению спасательных работ на высотной пожарной технике.     
"Горжусь, что предприятие предоставило мне возможность участия в запуске этой уникальной машины, – говорит преподаватель Иркутского ЧОУ ДПО «Центр обучения пожарной безопасности» Александр Кудрявцев. – Таких машин в России всего несколько. Эта модель является более модернизированным вариантом в сравнении с другими. Здесь более удобный для оператора цветной дисплей управления и более мощный аутригер, полностью исключающий момент опрокидывания. Телескопически выдвигающиеся колена автоматизированной лестницы позволяют проводить спасательные работы на высоте девятиэтажного дома. Иметь в арсенале такую машину для предприятия, где расположено много высотных зданий с большим скоплением людей, – жизненно важная необходимость". 
По окончании курсов на заводской учебной площадке состоялись практические занятия, где сотрудники газоспасательной службы продемонстрировали полученные навыки – проведение спасательных работ на уровне высоты многоэтажного здания, эвакуация условно пострадавших, подача воды и пенного раствора. Каждый работник, прошедший обучение, получил удостоверение о дополнительном профессиональном образовании, подтверждающее право на управление этой модернизированной пожарной автоцистерной.
В ближайшие дни на территории промплощадки пройдёт очередная плановая тренировка, где сотрудники заводского подразделения АГСС ещё раз отработают свои навыки, используя уже модернизированную платформу новой пожарной автоцистерны. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Экономика
10.11.2020 12:46
Экономика 10.11.2020 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2020 08:39
Экономика 10.11.2020 08:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2020 14:50
Экономика 09.11.2020 14:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2020 10:24
Экономика 08.11.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.11.2020 13:30
Экономика 07.11.2020 13:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.11.2020 17:57
Экономика 06.11.2020 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.11.2020 15:01
Экономика 06.11.2020 15:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.11.2020 12:03
Экономика 06.11.2020 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.11.2020 11:30
Экономика 06.11.2020 11:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.11.2020 09:49
Экономика 06.11.2020 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.11.2020 11:22
Экономика 05.11.2020 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.11.2020 10:30
Экономика 05.11.2020 10:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.11.2020 08:39
Экономика 05.11.2020 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.11.2020 20:13
Экономика 03.11.2020 20:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2020 16:11
Экономика 03.11.2020 16:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:52
В Волгограде сотрудница ломбарда сколотила состояние на чужом золотеСмотреть фотографии
14:49
Губернатор Волгоградской области рассказал об ошеломительном скачке внебольничной пневмонииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
В Волгограде неуправляемая автоцистерна врезалась в столб (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Житель Волгограда ответил в суде за комментарий о ГитлереСмотреть фотографии
12:46
Сбербанк в Волгоградской области выдал рекордное количество ипотечных кредитовСмотреть фотографии
12:40
Кривая заражений COVID-19 в Волгоградской области летит вверхСмотреть фотографии
12:23
Новая пожарная автоцистерна, которых всего несколько в России, появилась в газоспасательной службе «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
12:11
Бывший заместитель декана вуза в Волжском осуждена за взяткиСмотреть фотографии
10:49
Команда клининговой компании ECOPRO высадила хвойную аллею на набережной ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Чиновник в Волгограде заработал штраф за волокитуСмотреть фотографии
10:16
День полиции 2020 в особом режиме: поздравление начальника ГУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
В Волжском открыли новую больницу для ковидных пациентовСмотреть фотографии
09:47
На трассе в Волгоградской области насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде контрактник получил срок за поножовщину в военной частиСмотреть фотографии
08:39
ЖК «Арбат»: третий дом в продажеСмотреть фотографии
22:02
В Волгоградской области выросла младенческая смертностьСмотреть фотографии
21:14
Волгоградскую область оккупировал пилильщик-ткач красноголовыйСмотреть фотографии
20:39
В зачищенном очаге коррупции под Волгоградом - коррупционный скандалСмотреть фотографии
20:19
В Волгограде увековечат память экс-губернатора Николая МаксютыСмотреть фотографии
17:08
Подросток разорил родителей ночными гонками с полицейскими в Волжском (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:00
В центре занятости селянке из Волгоградской области предложили недоступную работуСмотреть фотографии
15:49
Стройка - 2021: на что потратят бюджетные миллиарды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:50
Эксперты Сбербанка поделились лучшими практиками по повышению финансовой грамотности на форуме «PROфинансы34»Смотреть фотографии
13:39
Искусственный интеллект подтвердил первенство среди глобальных трендов цифровизацииСмотреть фотографии
13:20
Двор в Волгограде освободят от кладбища брошенных машинСмотреть фотографии
12:41
В Волгоградской области соцработник Путина стала депутатом-единороссомСмотреть фотографии
12:11
Новые задачи губернатора: в Волгоградской области с коронавирусом стабильно сложноСмотреть фотографии
12:05
Очередной антирекорд: в Волгоградской области зашкалило количество заболевших COVID-19Смотреть фотографии
10:30
В Волгограде директора школы обвинили в разгуле коронавирусаСмотреть фотографии
10:23
Воруют, ломают и пишут гадости: вандалы вредят благоустройству ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 