Новая пожарная автоцистерна, которых всего несколько в России, появилась в газоспасательной службе «КАУСТИКа»
Экономика 10.11.2020 12:23 Новости компаний
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10.11.2020 12:23 Новости компаний
Автопарк газоспасательной службы АО «КАУСТИК» пополнился «умной» пожарной автоцистерной – одной из нескольких специализированных машин, выпущенных в России в модернизированной модификации.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, персонал газоспасательной службы предприятия (АГСС) прошел специальную подготовку для допуска к работе на новой автоцистерне высокой проходимости на базе автомобиля «КАМАЗ». Обучение прошло под руководством опытного преподавателя, который готовит специалистов к выполнению спасательных работ на высотной пожарной технике.
"Горжусь, что предприятие предоставило мне возможность участия в запуске этой уникальной машины, – говорит преподаватель Иркутского ЧОУ ДПО «Центр обучения пожарной безопасности» Александр Кудрявцев. – Таких машин в России всего несколько. Эта модель является более модернизированным вариантом в сравнении с другими. Здесь более удобный для оператора цветной дисплей управления и более мощный аутригер, полностью исключающий момент опрокидывания. Телескопически выдвигающиеся колена автоматизированной лестницы позволяют проводить спасательные работы на высоте девятиэтажного дома. Иметь в арсенале такую машину для предприятия, где расположено много высотных зданий с большим скоплением людей, – жизненно важная необходимость".
По окончании курсов на заводской учебной площадке состоялись практические занятия, где сотрудники газоспасательной службы продемонстрировали полученные навыки – проведение спасательных работ на уровне высоты многоэтажного здания, эвакуация условно пострадавших, подача воды и пенного раствора. Каждый работник, прошедший обучение, получил удостоверение о дополнительном профессиональном образовании, подтверждающее право на управление этой модернизированной пожарной автоцистерной.
В ближайшие дни на территории промплощадки пройдёт очередная плановая тренировка, где сотрудники заводского подразделения АГСС ещё раз отработают свои навыки, используя уже модернизированную платформу новой пожарной автоцистерны.
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