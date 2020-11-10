



Автопарк газоспасательной службы АО «КАУСТИК» пополнился «умной» пожарной автоцистерной – одной из нескольких специализированных машин, выпущенных в России в модернизированной модификации.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, персонал газоспасательной службы предприятия (АГСС) прошел специальную подготовку для допуска к работе на новой автоцистерне высокой проходимости на базе автомобиля «КАМАЗ». Обучение прошло под руководством опытного преподавателя, который готовит специалистов к выполнению спасательных работ на высотной пожарной технике.

"Горжусь, что предприятие предоставило мне возможность участия в запуске этой уникальной машины, – говорит преподаватель Иркутского ЧОУ ДПО «Центр обучения пожарной безопасности» Александр Кудрявцев. – Таких машин в России всего несколько. Эта модель является более модернизированным вариантом в сравнении с другими. Здесь более удобный для оператора цветной дисплей управления и более мощный аутригер, полностью исключающий момент опрокидывания. Телескопически выдвигающиеся колена автоматизированной лестницы позволяют проводить спасательные работы на высоте девятиэтажного дома. Иметь в арсенале такую машину для предприятия, где расположено много высотных зданий с большим скоплением людей, – жизненно важная необходимость".

По окончании курсов на заводской учебной площадке состоялись практические занятия, где сотрудники газоспасательной службы продемонстрировали полученные навыки – проведение спасательных работ на уровне высоты многоэтажного здания, эвакуация условно пострадавших, подача воды и пенного раствора. Каждый работник, прошедший обучение, получил удостоверение о дополнительном профессиональном образовании, подтверждающее право на управление этой модернизированной пожарной автоцистерной.

В ближайшие дни на территории промплощадки пройдёт очередная плановая тренировка, где сотрудники заводского подразделения АГСС ещё раз отработают свои навыки, используя уже модернизированную платформу новой пожарной автоцистерны.



