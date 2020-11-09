









Более 100 тысяч рублей штрафов придется выплатить родителям 16-летнего подростка, который тайком взял машину отца и поехал ночью на ней кататься. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 8 ноября 2020 года наряд ДПС, несший службу на проспекте Ленина г. Волжского, предпринял попытку остановить автомобиль «Toyota Caldina», водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. Однако водитель, заметив автоинспекторов, прибавил скорость и попытался скрыться.

Автомобиль нарушителя проследовал по нескольким улицам города, затем выехал на проспект Ленина и направился в Среднеахтубинский район.

Задержать водителя, а им оказался 16-летний житель Среднеахтубинского района, удалось в поселке Металлургов. Родители не были в курсе, чем занимается ночью их сын.

В отношении задержанного составлено 22 административных протокола за различные нарушения: управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством; невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке; 15 - за проезд на запрещающий сигнал светофора; 5 - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Кроме того, родителям несовершеннолетнего придется заплатить штрафы за несколько десятков фактов превышения скорости, зафиксированные с помощью камер автоматической видеофиксации.

Видео пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.