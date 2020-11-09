Эксперты Сбербанка поделились лучшими практиками по повышению финансовой грамотности на форуме «PROфинансы34»
Экономика 09.11.2020 14:50 Новости компаний
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09.11.2020 14:50 Новости компаний
Спикеры Сбербанка приняли участие в первом онлайн форуме «PROфинансы34», который прошёл в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности — 2020 в Волгограде. Главная цель форума — наладить сотрудничество между организациями, реализующими мероприятия по повышению финансовой грамотности населения Волгоградской области и привлечь внимание жителей региона к вопросам личной финансовой безопасности.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, Дмитрий Гурулёв, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка, член Ассоциации юристов России, в своём выступлении рассказал о лучших практиках, реализуемых в банке, в числе которых волонтёрский проект по повышению финансовой грамотности. В рамках данного проекта специалисты банка проводят серии лекций и мастер-классов по тематике финансовой безопасности для студентов, военнослужащих, медицинских работников, клиентов и партнёров Сбербанка. Дмитрий Гурулёв также подробно рассказал об участии Сбербанка в социально-значимых мероприятиях, таких как «iВолга», «ЮрВолга» и конференция «Антифрод в банке».
Кроме того, Сбербанк является инициатором собственных мероприятий. Одно из таких — Международный правовой банковский форум, организаторами которого выступают Поволжский банк Сбербанка и ведущие вузы Самарской области. В этом году его участниками стали порядка 800 экспертов банковского, юридического и научного сообществ из России, Австрии, Франции и стран ближнего зарубежья. На мероприятии обсуждались актуальные вопросы правового регулирования в банковской сфере и цифровом пространстве.
В заключении своего выступления Дмитрий Гурулёв представил участникам форума «PROфинансы34» авторский курс по повышению финансовой грамотности для студентов старших курсов юридического и экономического факультетов, который уже реализуется специалистами Сбербанка в пяти вузах страны. Участники курса имеют возможность получить углубленные знания по финансовой аналитике, корпоративному праву, арбитражному и гражданскому процессу.
Дмитрий Гурулёв, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «У Поволжского банка Сбербанка есть ряд инициатив, которые мы реализуем на территории семи субъектов РФ, включая Волгоградскую область. Мы подготовили уникальный и понятный для любой категории слушателей контент, с которым на сегодняшний день проводим целый ряд мероприятий: это и лекции, и тренинги, и авторские курсы».
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка, представила участникам форума проект по повышению финансовой грамотности для клиентов и партнеров банка в Волгоградской области.
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: Повышение финансовой грамотности населения – стратегическая задача, стоящая перед Сбербанком как часть его социальной ответственности. В Волгоградской области мы ставим своей целью тиражирование лучших практик банка по теме развития финансовых навыков и повышения доступности знаний широким слоям населения нашего региона».
Участие в мероприятии приняли также представители Министерства финансов РФ, комитетов финансов и образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, Центрального Банка России, Роспотребнадзора, а также педагоги, родители учеников и активное взрослое население Волгоградского региона.
Онлайн-мероприятие прошло в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
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