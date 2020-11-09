Происшествия 09.11.2020 09:14
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09.11.2020 09:14
В Волгограде сегодня утром произошла авария с участием кареты скорой помощи. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, ДТП случилось около остановки общественного транспорта «Вторчермет» на юге города. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, автомашина скорой помощи «Мерседес» двигалась со стороны Кировского в Красноармейский район со включенными спецсигналами и проблесковыми маячками. Неотложка проехала на запрещающий сигнал светофора и в этот момент со второстепенной дороги на разрешающий сигнал выехала автомашина «Шевроле» под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП никто не пострадал: все были пристегнуты. Скорая везла пациентку в реанимацию.
Автор фото Валерия Кипелова.
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