Бывший начальник ГИБДД Волжского умер от коронавируса

Общество 08.11.2020 17:08
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08.11.2020 17:08
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Волжского Александр Кириллов скончался сегодня от остановки сердца в больнице, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает ИА "Высота 102". По информации мэрии Волжского, несколько недель назад Александра Кириллова госпитализировали с диагнозом COVID-19. Болезнь протекала тяжело, врачи были вынуждены прибегнуть к искусственной вентиляции легких и переливанию плазмы с антителами к коронавирусу. В итоге сердце не выдержало.
Александр Иванович родился 14 октября 1956 года. Большую часть жизни он отдал службе в органах внутренних дел, до 2010 года был начальником городской ГИБДД. После выхода на пенсию возглавлял отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Волжского.
Администрация Волжского приносит искренние соболезнования родным и близким Александра Кириллова. О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.
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