Общество

«Медицина у нас есть»: с острова Сарпинский в Волгограде эвакуировали пенсионера с инсультом

Общество 08.11.2020 18:53
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08.11.2020 18:53


Пожилой мужчина, проживающий на острове Сарпинский, был экстренно госпитализирован в больницу с инсультом. Как рассказали ИА «Высота 102» родные пенсионера, после того, как мужчина перестал выходить на связь, они приехали на остров и увидели его лежащим в огороде. Он был в полубессознательном состоянии, одна сторона у него была парализована.  «Мы сразу позвонили фельдшеру, она тут же приехала, связалась с МЧС. Нашего папу спасатели транспортировали на  другой берег, там уже ждала скорая помощь, которая госпитализировала его в клиническую городскую больницу №25. Очень надеемся на врачей и благодарны всем за слаженную и оперативную работу. Все-таки медицина у нас есть», - рассказали родные пенсионера. 
Особую благодарность жители острова Сарпинский выражают супругам Виктории Васильевне и Олегу Андреевичу Бузенковым. Виктория Васильевна уже 17 лет трудится здесь фельдшером, общий стаж ее работы - больше тридцати лет.  Олег Андреевич – водитель санитарной машины, возит свою жену по вызовам в самые отдаленные хутора Сарпинского  и в распутицу, и по сугробам.  
«Виктории Васильевне можно позвонить в любое время, хоть в выходной, хоть ночью, она бросит все дела и обязательно приедет на вызов. Хотя официально у нее работа до пяти часов вечера, ни выходные, ни ночные ей не оплачивают. Сейчас, когда такая сложная ситуация с коронавирусом, они с мужем все время на посту и с ними нам всем как-то спокойнее. На острове немало пожилых людей и многим супруги Бузенковы помогали, а порой – и спасали», - делятся островитяне. 

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