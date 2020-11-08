«Медицина у нас есть»: с острова Сарпинский в Волгограде эвакуировали пенсионера с инсультом





Пожилой мужчина, проживающий на острове Сарпинский, был экстренно госпитализирован в больницу с инсультом. Как рассказали ИА «Высота 102» родные пенсионера, после того, как мужчина перестал выходить на связь, они приехали на остров и увидели его лежащим в огороде. Он был в полубессознательном состоянии, одна сторона у него была парализована. «Мы сразу позвонили фельдшеру, она тут же приехала, связалась с МЧС. Нашего папу спасатели транспортировали на другой берег, там уже ждала скорая помощь, которая госпитализировала его в клиническую городскую больницу №25. Очень надеемся на врачей и благодарны всем за слаженную и оперативную работу. Все-таки медицина у нас есть», - рассказали родные пенсионера.

Особую благодарность жители острова Сарпинский выражают супругам Виктории Васильевне и Олегу Андреевичу Бузенковым. Виктория Васильевна уже 17 лет трудится здесь фельдшером, общий стаж ее работы - больше тридцати лет. Олег Андреевич – водитель санитарной машины, возит свою жену по вызовам в самые отдаленные хутора Сарпинского и в распутицу, и по сугробам.

«Виктории Васильевне можно позвонить в любое время, хоть в выходной, хоть ночью, она бросит все дела и обязательно приедет на вызов. Хотя официально у нее работа до пяти часов вечера, ни выходные, ни ночные ей не оплачивают. Сейчас, когда такая сложная ситуация с коронавирусом, они с мужем все время на посту и с ними нам всем как-то спокойнее. На острове немало пожилых людей и многим супруги Бузенковы помогали, а порой – и спасали», - делятся островитяне.



