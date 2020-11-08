В Волгограде жители Семи ветров в третий раз остались без горячей воды и тепла из-за аварии





Очередной порыв на магистральных сетях устраняют коммунальные бригады в микрорайоне Семь ветров, который остался без тепла и горячей воды. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ООО "Концессии теплоснабжения", в ночь на 8 ноября на магистральном трубопроводе диаметром 800мм, расположенном на улице Землячки, произошло технологическое нарушение. Возобновление теплоснабжения планируется до конца текущего дня.



Порыв зафиксирован на крутоизогнутом отводе тепломагистрали. В течение ночи специалисты провели на участке земляные работы, в цеху предприятия изготовили новый отвод. В настоящее время ведется замена поврежденного участка сети.Авария на данном магистральном теплопроводе - уже третья по счету за последнее время. Микрорайон Семь ветров последние три недели на выходных стабильно остается без горячей воды и тепла. Последняя течь на трубопроводе произошла на отрезке между двумя предыдущими местами порывов.Теплопровод на улице Землячки, построенный в 70-ые годы, давно пришел в ветхое состояние. «Концессии теплоснабжения» разработали план поэтапной реконструкции сети, позволяющий проводить работы в течение летних периодов. Так, в середине 2020 года было заменено свыше 340 метров изношенной теплотрассы.