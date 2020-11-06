Расследования

В Волгограде бизнес лодочника Леонида Жданова «обложили» штрафами

Расследования 06.11.2020 21:42
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06.11.2020 21:42


ООО «Пристань», учредителем которого является Леонид Жданов, оштрафовано мировым судьей за незаконную заправку маломерных судов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре, эту деятельность предприятие вело без необходимой лицензии, что могло привести к возникновению чрезвычайных происшествий из-за разлива или возгорания нефтепродуктов. В прокуратуре пояснили, что  в 2019 году  незаконная деятельность ООО «Пристань» пресекалась контролирующими органами, однако с учетом защиты прав малого бизнеса, обществу было назначено административное наказание в виде предупреждения.
Должных выводов руководством общества сделано не было, и жажда легкого обогащения привела к возобновлению незаконной деятельности в 2020 году, подчеркнули в прокуратуре.
Прокурором в адрес директора ООО «Пристань» было внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения закона. В настоящее время незаконная деятельность не осуществляется.
Помимо этого прокуратурой в отношении общества и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.
Обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей. В отношении директора ООО «Пристань» дело находится на рассмотрении, ему грозит административное наказание в виде 50 тысяч рублей штрафа.
Напомним, учредителем ООО «Пристань» является Леонид Жданов. 11 июня 2018 года от этого причала отправился в последний путь катамаран под управлением Дмитрия Хахалева, который столкнулся впоследствии  с сухогрузом. В результате  погибли 11 человек, в том числе и Хахалев. Дмитрий Жданов предстал перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но районный суд его оправдал. Однако областной суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. 

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