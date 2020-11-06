В Волжском трое рэкетиров пытались отжать бизнес у владельца магазина

Расследования 06.11.2020 17:09
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06.11.2020 17:09
В колонии строгого и общего режима отправятся трое приятелей за вымогательство с применением насилия. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, жертвой рэкетиров стал предприниматель из Волжского. Сначала бандиты предлагали своему знакомому коммерсанту по-доброму продать им продуктовый магазин. Когда владелец точки продаж отказался, то преступники перешли от угроз к действиям. Сначала заявили, что предприниматель якобы взял у них в кредит и не вернул свыше 1 млн рублей на покупку торгового объекта. За отказ вернуть здесь и сейчас 250 тысяч рублей рэкетиры избили коммерсанта.
После этого мужчина обратился в правоохранительные органы. Следующая встреча с преступниками и передача им денег проходили под контролем сотрудников УФСБ по региону.
Волжский городской суд признал виновным фигурантов дела – Александра Галушко, Антона Лавриненко и Александра Леонтьева. Все они признали свою вину. Одного из них приговорили к 2 годам 4 месяцам колонии строгого режима, двое других отправились в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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