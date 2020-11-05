Общество 05.11.2020 15:08
0
05.11.2020 15:08
Нарушения противоэпидемиологических правил выявили сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в ходе рейда в бизнес-центре «Premier Building». Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, граждане, попавшие в «сети» проверяющих, проигнорировали постановление главного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 года, обязывающего носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в том числе на парковках и в лифтах.
В отношении виновных лиц были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Кроме того с нарушителями и посетителями бизнес-центра была проведена профилактическая беседа на предмет необходимости соблюдения противоэпидемических требований, пояснили в Роспотребнадзоре.
Реклама
В Советском районе Волгограда на две ночи закроют тоннель на Второй Продольной05.11.2020 21:25
Общество 05.11.2020 21:25
Ковидному диссиденту Станиславу Терентьеву задали вопросы в Волгоградском облсуде05.11.2020 16:17
Общество 05.11.2020 16:17
Перестало биться сердце Николая Петровича Мелихова05.11.2020 15:40
Общество 05.11.2020 15:40
Не дожил до сорока: коронавирус в Волгоградской области добрался до молодых05.11.2020 15:33
Общество 05.11.2020 15:33
От «Сердца» до «Скамьи примирения»: в Волгограде определили подрядчика реконструкции оживленного бульвара05.11.2020 15:22
Общество 05.11.2020 15:22
Тысячи алых гвоздик и почетный караул: В Волгограде простились с Николаем Максютой (ФОТОРЕПОРТАЖ)05.11.2020 12:52
Общество 05.11.2020 12:52
Количество новых заразившихся коронавирусом в Волгоградской области зашкаливает05.11.2020 11:51
Общество 05.11.2020 11:51
Умер Почетный гражданин города-героя Волгограда05.11.2020 11:33
Общество 05.11.2020 11:33
В Волгограде прощаются с бывшим губернатором Николаем Максютой05.11.2020 09:08
Общество 05.11.2020 09:08
В Волгоградской области не признали смерти шести человек от коронавируса за сутки04.11.2020 20:27
Общество 04.11.2020 20:27
Движение транспорта ограничат на набережной Волгограда во время прощания с экс-губернатором04.11.2020 19:23
Общество 04.11.2020 19:23
Хуже – некуда: страшные данные об умерших от коронавируса в Волгоградской области04.11.2020 12:07
Общество 04.11.2020 12:07
В Волгограде хоронят убитого Мелконяном отца школьницы04.11.2020 11:55
Общество 04.11.2020 11:55
Зрителям волгоградских театров запретят дарить цветы артистам из-за пандемии04.11.2020 10:32
Общество 04.11.2020 10:32
В парке Волжского из яиц вылупились динозавры04.11.2020 09:21
Общество 04.11.2020 09:21
Реклама