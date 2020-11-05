



Нарушения противоэпидемиологических правил выявили сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в ходе рейда в бизнес-центре «Premier Building». Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, граждане, попавшие в «сети» проверяющих, проигнорировали постановление главного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 года, обязывающего носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в том числе на парковках и в лифтах.

В отношении виновных лиц были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Кроме того с нарушителями и посетителями бизнес-центра была проведена профилактическая беседа на предмет необходимости соблюдения противоэпидемических требований, пояснили в Роспотребнадзоре.



