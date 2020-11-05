В Советском районе Волгограда на две ночи закроют тоннель на Второй Продольной





5 и 6 ноября с 20 часов до 6 утра следующего дня перекрывается движение транспорта по тоннелю в районе ТРК «Акварель» в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, водителям необходимо пользоваться надземной частью транспортной развязки. Ограничение движения транспорта вводится в связи с предстоящим открытием нового участка дороги по улице Электролесовской. В ближайшее время на пересечении построенного недавно отрезка проезжей части со Второй Продольной магистралью начнется обустройство полноценного перекрестка. Для этих целей рабочим предстоит демонтировать ограждения на выезде из тоннеля в направлении Кировского района. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и минимизации неудобств для водителей перенос конструкций будут проводиться в ночное время.

Напомним, возведение дороги, соединяющей Советский и Кировский районы, началось зимой 2019 года. Весь комплекс первого участка продолжения улицы Электролесовской до «Акварели» планируется завершить в 2021 году. Затем начнется реализация второго этапа – от торгового центра до улицы Кирова, который планируется завершить в 2024 году.

Проект предусматривает не только сооружение полноценного соединительного проезда, но и создание инфраструктуры с тротуарами, парковочными карманами, ливневой канализацией и освещением.



