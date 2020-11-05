Происшествия

В Волжском такси врезалось в столб

Происшествия 05.11.2020 09:56
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05.11.2020 09:56


В Волжском водитель такси пострадал в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, дорожный инцидент произошел накануне примерно около шести часов утра. 34-летний  водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь по пр.Металлургов со стороны Автодороги №6 в сторону кольца «ГПЗ», не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП  водитель с различными травмами обратился в травмпункт.

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