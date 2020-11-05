В Волгограде прощаются с бывшим губернатором Николаем Максютой

Общество 05.11.2020 09:08
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05.11.2020 09:08
Возглавлявшего Волгоградскую область 13 лет Николая Максюту сегодня провожают в последний путь. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония прощания с бывшим губернатором проходит в здании центрального концертного зала волгоградской филармонии. У гроба бывшего первого лица региона в карауле стоят бойцы роты почетного караула, рядом находятся члены семьи Николая Максюты.
Проезд транспорта по Набережной имени 62-й Армии временно ограничили. Вдоль дороги стоят черные микроавтобусы, которые затем повезут близких и коллег Николая Максюты на кладбище в Красноармейском районе, где экс-губернатор будет похоронен рядом супругой.
В зале прощания на экране транслируются фотографии, сделанные в разные годы жизни Николая Максюты. К ЦКЗ начали подъезжать представители власти, бывшие коллеги. Ожидается прибытие действующего главы региона - Андрея Бочарова.
Бывший губернатор Волгоградской области умер 1 ноября на 74-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией.
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