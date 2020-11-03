Экономика

ВТБ: загрузка гостиниц Волгограда в октябре достигла уровня лета 2018 года, когда проводился ЧМ по футболу

Экономика 03.11.2020 13:23
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03.11.2020 13:23


За три недели октября россияне потратили на бронирование региональных гостиниц 350 млн рублей (без учета Москвы), что на 40% превышает значения трех недель, во время которых российские регионы принимали матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Половина из этих расходов пришлась на Сочи, где нагрузка на отели увеличилась в 1,5 раза к позапрошлому лету. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Оборот гостиничного сектора Сочи за три недели октября превысил 181 млн рублей, что на 66% больше, чем за три недели матчей футбольного чемпионата мира. Более 100 млн рублей потратили туристы на бронирование отелей Санкт-Петербурга, где также зафиксирован рост спроса, пусть и всего на 7%. При этом Северная столица приняла больше игр чемпионата по сравнению с остальными нестоличными регионами – там проходил один из полуфиналов и матч за 3-е место.
Среди оставшихся городов самый резкий рост зафиксирован в Калининграде, где оборот гостиничного сектора этой осенью вырос на 30% к периоду чемпионата. В Самаре и Волгограде загрузка отелей оставалась примерно на уровне ЧМ-2018, а остальные города, в которых проводились матчи чемпионата, пока показывают снижение оборотов гостиничного сектора.
В Москве, которая не только стала центром футбольного чемпионата, но и принимала рейсы болельщиков со всего мира, оборот гостиничного сектора в 2018 году оказался на 60% выше, чем в октябре нынешнего года (по эквайринговой статистике ВТБ).
На фоне роста трат на гостиницы в отдельных регионах увеличились также расходы в смежных туристических отраслях. В первую неделю после запуска обновленной программы Ростуризма, предполагающей начисление кешбэка при бронировании туров и гостиниц на территории страны, россияне потратили на покупку туров по Краснодарскому краю на 85% больше, чем неделей ранее.
Средняя стоимость тура по сравнению с предыдущей неделей выросла на 83% и составила порядка 7 тыс. рублей. На 56% вырос за неделю оборот туристических агентств в Нижегородской области, на 26% - на Алтае, на 16% - на Байкале.
«Нетрадиционно высокая для конца сезона загрузка гостиниц в Сочи связана не только с реализацией отложенного спроса на южный отдых для россиян, которые рассчитывали этой осенью на заграничные поездки, но и со стартом программы Ростуризма по начислению кешбэка за бронирование туров и гостиниц внутри страны. Свою роль сыграло возвращение режима удаленной работы для части офисных сотрудников, позволяющего работать из любой точки страны. Эти же факторы привели к росту оборота гостиниц в Калининграде, который как самая западная точка России отчасти заменяет согражданам поездки в Европу во время пандемии», -  комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.
 

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