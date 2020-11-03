Без просвета: коронавирус не сбавляет темпов в Волгоградской области

Общество 03.11.2020 12:00
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03.11.2020 12:00
Еще трое жителей Волгоградской области стали жертвами коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, всего с начала пандемии в регионе от этой болезни скончались 217 человек. За минувшие сутки также стало известно о 211 новых заболевших коронавирусом.
По поводу 3-х новых летальных исходов в региональном оперативном штабе рассказали, что умерли мужчины 79,75 и 62 лет, проживавшие в Волгограде, Среднеахтубинском районе и Камышине. Пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусом COVID-19.
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