Здравоохранение

Ищите, где хотите: в Волгоградской области в ковидном госпитале нет антибиотиков для пенсионерки

Здравоохранение 02.11.2020 11:37
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02.11.2020 11:37




О срочной помощи просят родственники 68-летней Раисы Куриленко из Новониколаевского района, которая лежит в инфекционном госпитале при ЦРБ. Как рассказал ИА «Высота 102» внук бабушки Владимир, медики попросили членов семьи купить антибиотик Цефтриаксон или один из его аналогов, но в аптеках ничего нет. Шприцов и физраствора для инъекций в стационаре, по словам родственников пациентки, тоже нет. «Мне позвонила мама из Новониколаевки и сказала найти лекарство. Я объехал кучу аптек – ни в одной из них препарата нет. Бабушка  с подозрением на коронавирус и двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии, ее госпитализировали два дня назад. Температура, как нам сказали, под 40. Мы не знаем, что делать», -  объясняет родственник, проживающий в Волгограде.
Почему в инфекционном госпитале отсутствуют лекарства, близкие Раисы Куриленко не в курсе. Сейчас для них главное – любой ценой найти препарат. Родственники пенсионерки бросили клич в соцсетях и надеются, что у кого-то есть лишние таблетки.
После выхода публикации родственники пожилой женщины перезвонили в редакцию и сообщили, что чудодейственным образом после нескольких часов поисков им удалось найти антибиотик в одной из аптек на окраине Волгограда. "Препарат выдают только по назначению врача. В очереди стоит много людей", - говорит Владимир. Теперь мужчине необходимо срочно  передать лекарство в Новониколаевку, до которой ехать 310 километров, что займет минимум 3,5 часа.
30 октября на брифинге для журналистов зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Гаврилова заявляла, что проблема с отсутствием в розничной продаже лекарств для лечения коронавируса решается и в ближайшее время препараты поступят в аптеки. В частности, по словам чиновницы, медикаменты есть на складах ГУП «Волгофарм» и проходят сейчас процедуру маркировки. О трудностях с лекарствами в стационарах госпожа Гаврилова не упоминала и советовала в случае нехватки медикаментов для больных COVID-19, которые лечатся на дому, решать вопрос с врачом о госпитализации. 
До «Волгофарма» корреспонденту информагентства дозвониться не удалось - телефоны горячей линии сети аптек постоянно заняты.
Видео от 30 октября.

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