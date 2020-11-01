



Поздно вечером рабочие закончили откачку теплой воды в месте технологического нарушения, ночью демонтировали фрагмент, подлежащий замене. Согласно технологии сварка замененного участка трубы выполняется двойным слоем. В настоящий момент бригада завершает сварочные работы, после чего начнется заполнение системы теплоносителем.

Для замены участка трубопровода в ночь на 1 ноября был ограничен проезд транспорта по ул. Землячки в районе дома номер 46, утром специалисты открыли одну полосу движения.

Напомним, порыв на теплосети в микрорайоне Семь ветров произошёл накануне днем. Без теплоснабжения и горячей воды остались десятки многоквартирных домов.









Коммунальщики завершают замену ветхого фрагмента теплотрассы в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ООО "Концессии теплоснабжения", в течение ночи был выполнен основной объем работ. Утром на объект заступила сменная бригада. Как пояснили в администрации города, которая контролирует восстановление магистрали, подачу тепла и горячей воды жителям должны возобновить до конца сегодняшнего дня.