Общество 01.11.2020 11:58
0
01.11.2020 11:58
За минувшие сутки в Волгоградской области – очередной антирекорд по количеству заболевших. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, в регионе коронавирус подтвердился еще у 212 человек. Также стало известно еще о 4 скончавшихся. Всего в Волгоградской области, по официальным данным, за время пандемии от новой инфекции умерли 211 человек.
Реклама
Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от коронавируса01.11.2020 12:30
Общество 01.11.2020 12:30
«Кто в черном мешке?»: в Волгограде родные умершего в ковидном госпитале пенсионера потребовали опознания тела01.11.2020 12:18
Общество 01.11.2020 12:18
В Волгограде жителям Семи ветров до конца дня обещают вернуть тепло и горячую воду01.11.2020 12:03
Общество 01.11.2020 12:03
В Волгограде речные трамваи завершат осенний сезон 5 ноября01.11.2020 08:30
Общество 01.11.2020 08:30
Дети Волгоградской области получат "индивидуальные" подарки к Новому году31.10.2020 21:37
Общество 31.10.2020 21:37
Придется посидеть без тепла: к ремонту рванувшего трубопровода в Дзержинском районе Волгограда подойдут основательно31.10.2020 21:28
Общество 31.10.2020 21:28
В Волгограде снова «рванули» трубы: Семь ветров без тепла и горячей воды31.10.2020 17:17
Общество 31.10.2020 17:17
Жительница Омска умерла в Волгоградской области от коронавируса31.10.2020 14:10
Общество 31.10.2020 14:10
Психологический рубеж: в Волгоградской области количество зараженных коронавирусом перевалило за две сотни31.10.2020 11:53
Общество 31.10.2020 11:53
В Волгограде от коронавируса скончался профессор ВГСПУ Анатолий Вырщиков31.10.2020 10:35
Общество 31.10.2020 10:35
Места есть: в волгоградском облкомздраве заявили о 933 свободных койках в ковидных отделениях31.10.2020 09:01
Общество 31.10.2020 09:01
Жителей Волгоградской области обяжут носить маски в лифтах и на парковках30.10.2020 20:56
Общество 30.10.2020 20:56
В Волгоградской области спустя 7 месяцев открываются кинотеатры30.10.2020 19:32
Общество 30.10.2020 19:32
В Волгоградской области разрешили работу бань и саун30.10.2020 16:52
Общество 30.10.2020 16:52
Три роковых дня: в Волгоградской области еще четверо мужчин стали жертвами пандемии30.10.2020 14:44
Общество 30.10.2020 14:44
Реклама