



Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, со 2 ноября жители Волгоградской области должны будут надевать маски в лифтах и на парковках. Ранее о таком требовании заявила главный санитарный врач России Анна Попова. При этом использование перчаток в лифтах и на парковках будет необязательным. Также глава региона запретил оказывать оказание услуг общественного питания с 23 часов до 6 часов утра. Данный запрет содержался в постановлении главного санитарного врача.

Напомним, жители региона должны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в местах скопления граждан, в магазинах, в органах власти и в других учреждениях. В регионе проводятся многочисленные рейды по соблюдению этих требований. С понедельника проверяющих можно будет встретить и в лифтах.



