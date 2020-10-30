Экономика

В Волгоградской области взлетели цены на квартиры в новостройках

Экономика 30.10.2020 16:49
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30.10.2020 16:49


В 3 квартале 2020 года  в Волгоградской области средняя цена квартир на первичном рынке жилья составила 49,3 тыс. рублей за 1 кв. метр общей площади, на вторичном - 43,2 тыс. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, по сравнению с началом года цены в новостройках региона выросли на 8%, квартиры на вторичном рынке подорожали в меньшей степени – в среднем на 1,9%.
Рост цен на новые квартиры был обусловлен повышенным спросом в связи с реализацией новой государственной программы льготной ипотеки на новостройки со сниженной процентной ставкой.
По данным Отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в январе-августе 2019 г. средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам составляла 10,2%, в январе-августе 2020 г. – 8,0%.
В этом году была установлена льготная ипотека на новостройки для всех категорий граждан со ставкой 6,5% годовых. В результате количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в регионе увеличилось с 11,6 тыс. единиц в январе-августе 2019 г. до 12,9 тыс. единиц в январе-августе 2020 г., их сумма возросла с 21,1 млрд рублей до 25,6 млрд рублей соответственно.
Наибольший рост цен в новостройках отмечен на типовые квартиры среднего качества, которые пользуются спросом у молодых семей со средним достатком – на 11,8% с начала года. В то же время более дорогие квартиры улучшенного качества подорожали на первичном рынке на 6,0%.
Среди регионов Южного федерального округа Волгоградская область занимает 6 место по средней цене 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья и 7 место на вторичном рынке. Самая дорогая недвижимость в ЮФО находится в г. Севастополе (первичный рынок – 76,5 тыс. рублей за 1 кв. м, вторичный рынок – 80,5 тыс. рублей). Республика Калмыкия является регионом с самыми доступными ценами на жилую недвижимость: средняя цена 1 кв. метра в новостройках составляет 34,7 тыс. рублей, на вторичном рынке – 37,8 тыс. рублей.

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