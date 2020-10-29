Экология

Деревья в центре Волгограда «изглодал» старый знакомый вредитель

Экология 29.10.2020 15:23
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29.10.2020 15:23


Ясени на улицах Чуйкова и Краснознаменской в Волгограде повреждены карантинным вредителем – изумрудной узкотелой златкой. Как сообщили ИА «Высота 102» в филиале ФБУ «Центр защиты леса Волгоградской области», некоторые из обследованных деревьев засохли и погибли. На больных деревьях обнаружены характерные признаки повреждения – усыхание вершин крон, заметный ход личинок под корой дерева, а также отверстия выхода жуков. Центр защиты леса направил обращение в адрес департамента городского хозяйства Волгограда для принятия незамедлительных мер для ликвидации очагов вредителя и недопущения их дальнейшего распространения. 
Напомним, нашествие изумрудной  узкотелой  златки было зафиксировано несколько лет назад на острове Сарпинский. Вполне возможно, что вредитель попал  на материковую часть Волгограда, так как лесорубы продолжали вывозить с Сарпинского лес, несмотря на введенный карантин. В прошлом году этот вредитель был обнаружен в Среднеахтубинском районе. 

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