Экономика

Число онлайн-обращений в «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 года выросло на 30%

Экономика 28.10.2020 13:38 Новости компаний
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28.10.2020 13:38 Новости компаний


Количество обращений в «Россети Юг» посредством дистанционных сервисов за январь-сентябрь 2020 года возросло на 30% относительно прошлогодних показателей за аналогичный период. 
Всего с января по октябрь текущего года в электросетевую компанию поступило 154,7 тысяч обращений. Из них более 81 тыс. (52,3%)– дистанционно: через онлайн-сервисы, контакт-центр, мессенджеры в социальных сетях. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, наиболее востребованы онлайн-сервисы оказались у потребителей Ростовской области - 54 тысячи обращений. В Астраханской области поступило16,2 тысяч, 8,2 тысяч приходятся на Волгоградскую область и 2,4 тыс. обращений на Республику Калмыкия. 
Больше всего заявок связанно с технологическим присоединением к электрическим сетям - 42,1 %. Вопросы энергоснабжения и предоставления дополнительных услуг составили порядка 20 %.
Напомним, предприятия группы компаний «Россети» в конце марта перевели центры обслуживания потребителей на удалённый режим работы, обеспечив доступность практически всех услуг онлайн. Как пояснили в компании, работа организована без потери контроля над безопасностью данных и ИТ-инфраструктуры. В сложной эпидемиологической ситуации 115 центров обслуживания потребителей «Россети Юг» продемонстрировали свою эффективность и продолжают прием обращений в удаленном режиме без потери производительности и качества.
Связаться с энергетиками группы компаний можно посредством Единого портала электросетевых услуг «портал-тп.рф», онлайн-сервиса СветлаяСтрана.рф, через интернет-приемную или по единому номеру горячей линии 8 800 220 0 220.
Кроме того, на сайте компании можно записаться на Skype-консультацию по вопросам техприсоединения, подписаться на рассылку уведомлений о плановых отключениях электроэнергии, подать заявку на проведение урока электробезопасности в школах (онлайн).
Справка. Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Компания «Россети Юг» отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории четырех субъектов Российской Федерации: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия. «Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек. Численность персонала – свыше 14 тысяч человек.

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