Общество

В ходе Всероссийской недели финансовой грамотности специалисты Сбера расскажут о правилах ответственного финансового поведения

Общество 28.10.2020 11:37 Новости компаний
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28.10.2020 11:37 Новости компаний


Сбербанк поддержал Всероссийскую неделю финансовой грамотности, принимая активное участие во всех её мероприятиях. Всероссийская неделя финансовой грамотности проходит с 24 по 31 октября 2020 года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в этом году в рамках Недели Сбербанк фокусируется на онлайн-активностях. Так, банк организует серию онлайн-выступлений в социальной сети «Одноклассники». 
Эксперты Сбербанка расскажут об инструментах накопления и финансовой защиты, кредитовании и рефинансировании, налогообложении самозанятых, кибербезопасности и новых схемах мошенничества в условиях пандемии коронавируса. Специалисты банка также поделятся опытом того, как разговаривать с детьми о финансах. Кроме того, впервые на Неделях будут представлены деловые игры по финансовой грамотности, разработанные Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», которые педагоги смогут бесплатно использовать в учебном процессе. Полное расписание лекций — на сайте Недели. Трансляции — в «Одноклассниках». 
Также в рамках Семейного фестиваля, который традиционно закрывает Недели финграмотности, 1 ноября состоится выступление Представителя Сбербанка об ответственном управлении деньгами в условиях новой реальности (лекция для молодёжи). Выступление будет сопровождаться сурдопереводом.
Юным участникам Недели Сбербанка предлагает прокачать своё финансовое благополучие с помощью игры-симулятора «Вклад», которая учит распоряжаться деньгами, принимать взвешенные решения о покупках, успешно инвестировать и избегать рисков.
Всероссийская неделя финансовой грамотности поможет школьникам, студентам, людям среднего и старшего возраста получить актуальную информацию, необходимую для грамотного решения финансовых вопросов в период посткоронакризиса. 
Организаторы — Национальный центр финансовой грамотности при поддержке проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», а также более 70 партнёров по всей России. Ожидается, что в мероприятиях Недели примут участие более 5 млн человек. Подробнее обо всех активностях Недели — на http://www.week.vashifinancy.ru.

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