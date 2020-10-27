Всеобщий масочный: Роспотребнадзор ввел новые ограничения для россиян





В целях снижения рисков распространения COVID-19 в Российской Федерации в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом и во исполнение поручения оперативного штаба вводятся новые меры. Как сообщили ИА «Высота 102» в Роспотребнадзоре РФ, принятым постановлением предусмотрена обязанность лиц, находящихся на территории страны, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

В постановлении также сообщается о запрете юридическим лицам и ИП, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывать услуги общественного питания, их проведение в период с 23.00 до 6.00 часов. Главный санитарный врач обязала обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями на уровне не менее 150 тестов на 100 тысяч населения.

Кроме того, постановлением рекомендовано высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию обстановки, связанной с распространением случаев заболевания снижение рисков распространения COVID-19.



