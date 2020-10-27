В Волгограде инвалиды выбивают бесплатные лекарства через прокуратуру и суд

Здравоохранение 27.10.2020 11:14
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27.10.2020 11:14
Очередное решение суда вынесено в защиту инвалида II группы, чьи права на лекарственное обеспечение были нарушены. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, 67-летнему волгоградцу с тяжелым сердечным заболеванием отказали в предоставлении лекарства стоимостью 30 тысяч рублей. Препарат в общей терапии помогает облегчить состояние больного, влияет на продолжительность жизни.
Прокуратура Центрального района по итогам проверки направила иск в суд о возложении обязанности на комитет здравоохранения Волгоградской области обеспечить пациента лекарственным препаратом согласно медицинским показаниям. Решением Ворошиловского районного суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В настоящее время судебное решение фактически исполнено.
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