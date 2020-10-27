Волгоградец оспаривает масочный режим в суде





Волгоградский областной суд 5 ноября рассмотрит административный иск Станислава Терентьева к губернатору Волгоградской области с требованием признать незаконным постановление главы региона о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе и обязывающего граждан использовать средства индивидуальной защиты. Соответствующая информация, сообщает ИА «Высота 102», опубликована на сайте облсуда. Еще одной стороной по делу, кроме главы региона и заявителя, будет прокуратура Волгоградской области. Дело рассмотрит судья Наталья Камышникова. Станислав Терентьев пояснил информагентству, что в областной суд подан аналогичный иск, который ранее отклонил Центральный суд в связи с «неподсудностью». Также изменены административные ответчики – теперь иск адресован губернатору Волгоградской области, хотя ранее в этом документе фигурировали глава управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева и заведующий диспансерным отделением №2 ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница №2» Андрей Горелик.

Напомним, Станислав Терентьев, председатель общественной организации "Союз русского народа - русская община Волгоградской области, не согласный с требованием властей о введении режима повышенной готовности и использования средств индивидуальной защиты, требует предоставить доказательства пандемии коронавируса, сомневается в полномочиях должностных лиц по составлению административных протоколов за нарушение эпидемиологических требований, а также настаивает на признании слова «COVID» «экстремистским и разжигающим религиозную вражду».

Иск волгоградца состоит из пятнадцати страниц, изобилующих диаграммами и графиками, ссылками на законы и постановления, в котором он также описывает свои злоключения из-за введенного в регионе масочного режима. При этом волгоградец считает, что введение в регионе масочно-перчаточного режима стало исполнившимся библейским пророчеством о невозможности купить и продать, в котором «роль предтечи начертания играют маски и перчатки». В частности, истец так расшифровывает значение слова "COVID": "COV" - это животное, а ID - идентификатор, уникальный признак объекта, позволяющий отличать его от других. На этом основании он делает вывод, что новая коронавирусная инфекция является "клеймом, которое вписывается в пророчество Иоанна Богослова". Также Станислав Терентьев приводит в иске мнения ученых и врачей о вреде ношения средств индивидуальной защиты. И проводит аналогии термина «самоизоляция» с симптомами в психиатрии.

В исковом заявлении Станислав Терентьев заявил ходатайства о предоставлении данных по количеству смертей по каждому заболеванию, заключения специалистов о соответствии ГОСТу масок, приобретаемых за счет федерального и областного бюджета, а также средств индивидуальной защиты, находящихся в розничной торговле, указания степени их опасности и мест утилизации. Еще одно из требований волгоградца касается изъятия из публичного доступа на территории региона всего документооборота, содержащего словосочетание «COVID-19».







