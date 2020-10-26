Всплеск нервозных звонков в аптеки зафиксировали в Волгограде





Волгоград вошел в топ-5 городов-миллионников России, в которых отмечен резкий рост количества звонков в аптеки. Тенденцию зафиксировали в картографическом сервисе «2ГИС», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию. В целом за минувшую неделю в региональных столицах прирост звонков в аптеки составил 70% по сравнению с предыдущей семидневкой. Всплеск звонков аналитики сопоставили с первыми числами апреля, когда в стране был введен режим самоизоляции.

Среди 15 крупнейших российских городов наибольший прирост звонков в аптеки отмечен в Новосибирске (на 151%), Омске (на 131%), Воронеже (на 95%), Самаре (на 80%) и Волгограде (на 78%). В Москве число звонков «2ГИС» в аптеки выросло на 15% за неделю.

Чаще всего россияне спрашивают у фармацевтов по телефону о наличии таких лекарств, как Арбидол, Азитромицин, Левофлоксацин, Парацетамол, а также других противовирусных и жаропонижающих препаратах.



