Федеральные новости

Всплеск нервозных звонков в аптеки зафиксировали в Волгограде

Федеральные новости 26.10.2020 13:32
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26.10.2020 13:32


Волгоград вошел в топ-5 городов-миллионников России, в которых отмечен резкий рост количества звонков в аптеки. Тенденцию зафиксировали в картографическом сервисе «2ГИС», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию. В целом за минувшую неделю в региональных столицах прирост звонков в аптеки составил 70% по сравнению с предыдущей семидневкой. Всплеск звонков аналитики сопоставили с первыми числами апреля, когда в стране был введен режим самоизоляции.
Среди 15 крупнейших российских городов наибольший прирост звонков в аптеки отмечен в Новосибирске (на 151%), Омске (на 131%), Воронеже (на 95%), Самаре (на 80%) и Волгограде (на 78%). В Москве число звонков «2ГИС» в аптеки выросло на 15% за неделю.
Чаще всего россияне спрашивают у фармацевтов по телефону о наличии таких лекарств, как Арбидол,  Азитромицин, Левофлоксацин, Парацетамол, а также других противовирусных и жаропонижающих препаратах.

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