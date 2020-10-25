Кафе в Волгограде наказали за «гололицый» персонал

Общество 25.10.2020 19:04
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25.10.2020 19:04
Административный штраф в размере 50 тысяч рублей наложен судом на ООО «Тефия» за отсутствие масок у официанта и администратора кафе в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Центрального районного суда, административный материал в отношении этой организации поступил в суд из комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.
Проверяющие установили, что при входе в предприятие общественного питания ООО «Тефия» (летняя терраса) официант обслуживал посетителей без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок и иных изделий, их заменяющих), а также при входе в закрытое помещение этого предприятия общественного питания администратор также не использовала маску при работе с посетителями. Нарушение подтверждено видеозаписью.
Суд постановил, что ООО «Тефия» не выполнило правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, определенные постановлением губернатора Волгоградской области.
Решение суда об административном наказании может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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